Праздник духовной музыки прошел в Витебске

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По традиции, в праздник Рождества Христова в Витебске состоялся концерт духовной музыки с участием ведущих хоровых коллективов Витебска и Витебской области, объединивший большое количество музыкантов всех возрастов.

В программе прозвучали рождественские и фольклорные песни, церковные песнопения, колядки в исполнении творческих коллективов Витебска, Минска, Солигорска.Организаторы мероприятия выступили — Витебский горисполком и духовная семинария.

Рождественское поздравление архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия

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