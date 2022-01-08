Праздник духовной музыки прошел в Витебске

По традиции, в праздник Рождества Христова в Витебске состоялся концерт духовной музыки с участием ведущих хоровых коллективов Витебска и Витебской области, объединивший большое количество музыкантов всех возрастов.

В программе прозвучали рождественские и фольклорные песни, церковные песнопения, колядки в исполнении творческих коллективов Витебска, Минска, Солигорска.Организаторы мероприятия выступили — Витебский горисполком и духовная семинария.