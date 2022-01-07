Рождественское поздравление архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия

Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий поздравляет верующих Витебской епархии с праздником Рождества Христова.

В великий праздник Рождества Богомладенца Христа, когда вся Вселенная наполняется особой радостью, воспевая вместе с ангельским миром «великую благочестия тайну — явление Бога во плоти» (1Тим. 3,16), сердечно поздравляю всех жителей Витебщины с Рождеством Христовым, Новолетием и Святым Богоявлением!

В наши дни, когда каждую семью так или иначе затронули нелегкие испытания, связанные с губительным поветрием мировой пандемии, слова Господа: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33) — являются целебным утешением. Жизнь Православной Церкви исполнена Божест­венного света, нескончаемой радости о Духе Святом, твердого упования на Христа Жизнодавца. Духовный смысл праздника Рождества Христова раскрывается в словах тропаря сочельника: «Христос раждается прежде падший воскресити образ». Рождество Христово имеет прямое отношение к судьбе каждого человека. Как Адам, преступив заповедь, исказил замысел Создателя о себе, так Христос восстановил целостность человеческой природы и стал Новым Адамом, явив нам пример жизни, сообразной Божественному замыслу о человеке.

Встречая Новорожденного Богомладенца Христа, даровавшего человечеству Божественную радость новой спасительной жизни, поспешим же и мы, подобно волхвам, принести в дар Господу очищенную покаянием душу, богоугодное и благочестивое время нашей земной жизни, наполненное теплом и заботой о ближнем.

В эти светлые дни желаю всем пребывать в здравии, благодатной радости о Родившемся Христе и душевном торжестве!