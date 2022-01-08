В Беларуси повышен пенсионный возраст и резко изменились условия и суммы выплат

бедность деньги
Опубликовано

1 января 2022 года завершился процесс поэтапного повышения пенсионного возраста. Теперь пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, для женщин – 58 лет.

Существенно изменились услвоия и суммы выплат. Общая тенденция такова: чем больше зарабатывал человек, тем меньше в процентном отношении его пенсия. Например, пенсия того, кто зарабатывал в 10 раз меньше, составила 51% от пенсии того, с чьей зарплаты вносили в 10 раз больше в ФСЗН, сообщает портал Барановичи.

На портале социальной защиты есть программа-калькулятор предварительного расчета пенсии. Там достаточно ввести свой пенсионный коэффициент, пол и стаж.

Читайте также: 

Лукашенко о Витебской области: Реальные зарплаты и пенсии выросли в 9 раз

В Минске прошли акции пенсионеров — противников и сторонников Лукашенко

 

пенсии
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by