В Беларуси повышен пенсионный возраст и резко изменились условия и суммы выплат

1 января 2022 года завершился процесс поэтапного повышения пенсионного возраста. Теперь пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, для женщин – 58 лет.
Существенно изменились услвоия и суммы выплат. Общая тенденция такова: чем больше зарабатывал человек, тем меньше в процентном отношении его пенсия. Например, пенсия того, кто зарабатывал в 10 раз меньше, составила 51% от пенсии того, с чьей зарплаты вносили в 10 раз больше в ФСЗН, сообщает портал Барановичи.
На портале социальной защиты есть программа-калькулятор предварительного расчета пенсии. Там достаточно ввести свой пенсионный коэффициент, пол и стаж.
Читайте также:
Лукашенко о Витебской области: Реальные зарплаты и пенсии выросли в 9 раз
В Минске прошли акции пенсионеров — противников и сторонников Лукашенко