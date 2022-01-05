В Барани прогулка по льду для местного жителя едва не закончилась трагедией

Тонет рыбак под лед Происшествия
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Трагедией могла закончиться прогулка по тонкому льду для 25-летнего местного жителя Оршанского района. К счастью, на помощь вовремя пришли спасатели.

Сообщение о провалившемся под лед мужчине на реке Адров в городе Барань Оршанского района Витебской области поступило в службу МЧС 4 января в 20.50.

Как сообщают очевидцы, во время прогулки по льду молодой человек провалился в полынью. Они сразу же вызвали спасателей.

Молодого человека удалось спасти. Его доставили в больницу с общим переохлаждением организма.

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