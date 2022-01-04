Новое здание психоневрологического диспансера открыли в Витебске

В декабре в Витебской области открыли новый корпус областного центра медицинской реабилитации воинов-афганцев, обновленную поликлинику в Шумилино. К Новому году введено в строй здание психоневрологического диспансера Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии на улице Коммунистической.

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До введения в строй амбулаторного звена коллектив работал в трудных условиях на арендованных площадях. «Было сложно оказывать на должном уровне весь объем специализированной помощи и в полной мере реализовывать свой потенциал», — признаются медики.

В новом помещении будет оказываться лечебно-диагностическая помощь для жителей Витебска и области по таким направлениям, как психиатрия, наркология, психотерапия, детская психиатрия и психология. Помимо индивидуальных кабинетов специалистов, имеются гипнотарий, физиотерапевтический кабинет, дневной стационар и др.