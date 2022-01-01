Благоустроенный детский дом семейного типа откроют в Верхнедвинске

Для мамы-воспитателя Таисии Миклушонок и ее семи приемных детей откроют благоустроенный дом семейного типа в центре Верхнедвинска, а многодетные семьи из Городка получат ключи от новых квартир.

Двухэтажный коттедж на 11 комнат станет подарком к Новому году для большой и дружной семьи от «Беларусбанка». Рядом с двухэтажным зданием установлена детская игровая площадка, на приусадебной территории оборудовано современное освещение. В шаговой доступности находятся детский сад, школа, спортивный стадион, спортшкола, дом культуры. Можно сказать, что теперь семья Миклушонок оказалась в эпицентре общественной и спортивной жизни райцентра, пишет БелТА.

Многодетная приемная мама работает родителем-воспитателем с 2018 года. Свои две взрослые дочери живут и трудятся в Верхнедвинске. Они общаются с еще двумя сестрами и пятью братьями, которые создают в доме уют и приносят радость счастливыми улыбками. Самый юный воспитанник Таисии Миклушонок ходит в третий класс, а самый старший — в девятый. Теперь у семьи появилось больше места для творчества, игр, вечерних посиделок и душевных бесед.