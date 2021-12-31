Как выбрать синтезатор для себя

Стремительное развитие любого общества базируется на высвобождении творческого потенциала народа. Когда человек успешно самореализуется через творчество и участие в общественных процессах, его жизнь приобретает принципиально иное качество, наполняется смыслом и содержанием.

Всесторонне развитие человека начинается в семье. Именно здесь прививается любовь к творческому самовыражению. Во многих домах раньше стояло пианино или даже фортепиано. Конечно, далеко не всякая квартира способна вместить такой громоздкий и капризный музыкальный инструмент, поэтому все чаще люди покупают хороший синтезатор или электронное пианино.

Чем отличается синтезатор от пианино

Каждый инструмент имеет свои преимущества и недостатки. Однако надо понимать чем отличается один музыкальный инструмент от другого. Так чем же отличается синтезатор от электронного пианино?

Главное отличие синтезатора от электронного пианино заключается в различие механизма нажатия на клавиши.

Синтезатор – это современный электронный инструмент, который создан для создания музыкальных композиций. Он создает необычные звуки, поэтому он и называется «синтезатор». Это устройство для синтезирования звуков, мелодий. Каждый синтезатор уникален и имеет определенный функционал. Более дорогие модели имеют более широкий функционал. Наиболее продвинутые модели могут играть как настоящий оркестр, имитируя звуки практически любых инструментов. Отдельные гаджеты имеют могут имитировать звуки пианино. Большим плюсом устройства является возможность записать сочиненную музыку и затем ее отредактировать.

Богатый выбор моделей синтезаторов затрудняет выбор. Эксперты сайта Piano.by решили упростить эту задачу. На сайте компании можно пройти специальный опрос, который поможет определить какой именно инструмент подойдет именно вам. Так вы сможете купить синтезатор, который не «заваляется», а станет любимым хобби и будет приносить радость в семью.

Отметим, что клавиатура этого инструмента выглядит как у пианино. Клавиши синтезатора имеют различную степень упругости. Другими словами, клавиши имеют различную чувствительность, по-разному откликаются на нажатия.

Клавиши классического акустического фортепиано вызывают различные ощущения. Чем выше нота, тем более упругие клавиши. Исполнитель ощущает различия кончиками пальцев. У синтезатора нет такой особенности.