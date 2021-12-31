Каковы особенности квартирного ремонта

Сделать ремонт своими руками, пожалуй, может каждый. Однако преимущества такого ремонта имеют существенные ограничения. Если говорить о качественном ремонте, то стоит подумать о том, чтобы привлечь для данной работы профессионалов с большим опытом. Они сделают ремонт квартиры качественно. Кроме того, что вы получите хороший результат, вы сможете сэкономить время и деньги.

Существует миф, что если делать ремонт самому, то обойдется он существенно дешевле. Это далеко не так. Когда ремонт делает человек без соответствующего опыта, результат может оказаться непредсказуемым. Так, например, обои могут отклеиться. В итоге придется докупать дополнительные материалы и тратить дополнительное время на повторное выполнение работ.

Настоящие профессионалы смогут в сжатые сроки выполнить ремонт под ключ. Они системно оценят все нюансы и сложности и предложат комплексные решения. Их подходы имеют куда большую эффективность, чем у любителей, которые делают ремонт впервые. Принимая принимаются во внимание конкретные особенности и индивидуальные параметры объекта специалисты по ремонту смогут максимально учесть пожелания клиента.

Ключевые этапы ремонта

Все начинается с идеи. После этого идея находит свое воплощение. Начинается разработка дизайн-проекта интерьера ремонтируемого помещения. В результате серии брифингов с заказчиком дизайнер предоставляет готовый дизайн-проект, который учитывает не только все пожелания клиента, но и все нюансы помещения. Так, например, помещение может иметь определенные недостатки, которые дизайн позволяет полностью скрыть. Что же уточняет дизайнер?

Обычно опрос клиента ведется по следующим пунктам:

предпочитаемая стилистика;

пожелания по планировке;

требования к материалам;

требования по оснащению помещений;

прочие пожелания.

В ходе общения подрядчика с заказчиком определяется возможность полного выполнения поставленных задач с учётом имеющихся особенностей помещения и ограничений.

Обычно выделают четыре этапа ремонт помещений:

планировка;

разработка дизайн-проекта;

ремонт;

комплексное оснащение;

отделка.

Одним из ключевых моментов любого ремонта является замер помещений. При неправильном замере возможна неправильная оценка стоимости работ. Нередки случаи когда не удается выполнить ремонт согласно плану из-за неправильного замера. Например, некоторая мебель может банально не уместиться в отведенное для нее пространство. Особенно это касается встроенной мебели.

Именно поэтому профессионалы тщательно производят все замеры, вносят данные в компьютерную программу, в которой создается трехмерная модель интерьера.