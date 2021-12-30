Языческий символ установлен в Витебске

Фигуру тигра установили власти Витебска. Согласно китайскому календарю, тигр является астрологическим символом наступающего 2022 года.

Напомним, что астрология зародилась в лоне языческого культа халдеев, а позже получила распространение на Востоке, в Китае.

Церковь отрицательно относится к астрологии и ее символике, считая это появлением языческий верований.

К науке астрология имеет такое же отношение, как, например, гадание по печени животных.

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Фото Александра Хитрова, БелТА