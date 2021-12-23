Сегодня в Лепельском районе водитель Hyundai совершил наезд на пешехода

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23 декабря в 17:30 водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, на 155-м киллометре автодороги Минск-Витебск (М-3), двигался со стороны Минска в направлении Витебска, в тёмное время суток, совершил наезд на пешехода 1968 года рождения, переходящую проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате женщина получила телесные повреждения, с которыми доставлена в Лепельскую центральную районную больницу, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

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