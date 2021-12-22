Две женщины похитили елки под Полоцком и пытались скрыться. Видео погони

В Полоцком районе две женщины похитили елки и пытались скрыться от погони лесничего. Инцидент произошел вечером 20 декабря.

Возле въездных ворот Гомельского лесничества Полоцкого лесхоза лесничий заметил синий Пежо, из незакрытых задних дверей которого были видны елки. Мужчина хотел проверить документы у водителя, но машина на большой скорости уехала.

Лесничий на служебном авто начал преследование и вызвал сотрудников ГАИ.

Спустя некоторое время елки нашли выброшенными на дороге. Следы от автомобиля привели к агрогородку Гомель. Там удалось обнаружить «Пежо» с ветками от украденных деревьев.

Водитель — жительница Новополоцка — оказалась нетрезвой. Стоимость каждой елки составляет около 20 белорусских рублей.

Все материалы по делу направлены в Полоцкий РОВД, сейчас ведутся следственные действия. Женщинам могут инкриминировать не только мелкое хищение, но и неповиновение служебному лицу при исполнении: в одном из эпизодов погони женщины проигнорировали попытку лесничего остановить их авто и едва не сбили того машиной.