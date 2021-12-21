Услуги эквайринга для бизнеса

Технологии способствуют развитию бизнеса. Среди банковских услуг особняком стоит торговый эквайринг.

Решения для бизнеса

Эквайринг — это система, позволяющая продавцу принимать безналичную оплату за товары и услуги картой или телефоном через платежные терминалы. Банки Беларуси предлагают сегодня выгодные тарифы на эту услугу.

Как подключить торговый эквайринг в банках Беларуси?

Не секрет, что все больше платежей сегодня происходит при помощи банковских пластиковых карт. Этому росту способствуют передовые технологические разработки, позволяющие существенно удешевить услуги для бизнеса.

Торговым сетям и индивидуальным предпринимателям стоит внимательно присмотреться к предложениям банков. Продавцам товаров и услуг достаточно заключить договор с банком, получить терминал и принимать платежи по картам.

К оплате принимаются карты основных платежных систем, работающих в Беларуси:

MasterCard;

Visa;

БелКарт.

Данные платежные системы позволяют физлицам и организациям всех типов совершать безналичные платежи при помощи пластиковой карты.

Терминал для эквайринга

Следует отметить, что сам терминал покупать продавцу не обязательно. Можно ведь арендовать. Это позволит сэкономить средства.

Совсем не обязательно разбираться в тонкостях настройки устройства. Всю работу сделают за вас специалисты организации, которая поставит терминал. Есть собственная служба поддержки клиентов и у банка. Продавцу останется лишь заниматься ведением своей торговли.

Отметим, что следует внимательно проанализировать бренд банка и предлагаемые им инструменты торгового эквайринга, например, рассмотреть предложение банка БелВЕБ https://www.belveb.by/small-business/acquiring/trade-acquiring/.

Можно обратиться в ближайшее отделение своего банка. Сотрудники проконсультируют, ответят на все вопросы. Будет время изучить тарифы, сравнить их с предложениями других финансовых учреждений. В таком деле спешка ни к чему.

Особенности ценообразования на услуги эквайринга

У банков-эквайеров есть собственные правила, согласно которым они назначают комиссии для организаций торговли и услуг. Как правило, наименьшую комиссию банки назначают за платежи по собственным картам. Также наименьшие ставки комиссий банка назначаются в тех случаях, когда деньги поступают на расчетный счет продавца непосредственно в банке-эквайере. Конечно, в каждом финансовом учреждении есть собственные правила и исключения. Это позволит сделать правильный выбор.