4 идеи изготовления офисной мебели из ЛДСП

Ламинированное ДСП (ЛДСП) — это материал, популярный для отделки стен, изготовления мебели, элементов декора. У него целый набор преимуществ:

высокая прочность и устойчивость к механическим повреждениям;

устойчивость к влаге, пару, перепадам температур;

срок службы 10 лет и более;

небольшой вес и простота монтажа, нарезки;

выбор цветов, текстур, размеров, толщины плит и других характеристик.

Еще один очевидный плюс — это стоимость материала. Если вы решите купить лист ЛДСП на viyar.by, то сразу это заметите. Даже товары от ведущих производителей выгодны по цене. Тем более магазин «ВиЯр» предлагает отличные условия доставки по Минску и Беларуси — это делает выбор его продукции оптимальным.

А теперь давайте поговорим о том, как используют ЛДСП для офисной мебели — разберем интересные идеи.

Ламинированное ДСП для офисной мебели: идеи

Доска ЛДСП + стекло — выделенное рабочее место

Сейчас становится все больше открытых офисов, но работникам в них не всегда комфортно. Вот почему для организации качественных рабочих мест нужно все правильно продумывать. Удачный вариант — это изготовление просторных столов с высоким бортиком и дополнительным экраном из стекла. Стекло создает определенную приватность (особенно если оно затемненное или матовое), но одновременно не отгораживает работника полностью — и это удобно.

Стол с изгибом для удобной работы

Небольшой изгиб рабочего места позволит удобнее расположить кресло и руки во время печати. А еще подобные формы благоприятно влияют на ощущение комфорта работника. Он как бы находится в выделенном, слегка закрытом пространстве, поэтому чувствует себя защищенным.

Светлый материал для визуального расширения пространства

Плиты ЛДСП бывают и темными, и светлыми. Чаще офисную мебель изготавливают из темных решений, поскольку они практичнее. Но когда места немного, а света в помещениях не хватает, будет полезным рассмотреть противоположный вариант. Светлые столы, стеллажи и шкафы визуально расширят пространство, а еще сделают его оригинальным и презентабельным.

Стол + стеллаж — для хранения большого количества документов

Еще один вариант сделать рабочее место закрытым — поставить перегородку с одной стороны (слева или справа). Но необязательно устанавливать просто деревянный щит — хорошей альтернативой будет невысокий стеллаж с возможностью хранить любые документы или полезные вещи. Это удобно, функционально и хорошо выглядит.

Если вы решили заказать плиты для воплощения описанных задумок, магазин «ВиЯр», занимающийся продажей разных материалов для мебели, станет отличным выбором. Хорошие цены ЛДСП, возможность купить любое количество квадратных метров, быстрая доставка по стране и проверенные производители — это то, что делает продавца лидером в своей сфере.