Стартапом года стал медицинский продукт NewGen

На VI международной конференции для ИТ-предпринимателей и венчурных инвесторов «СТАРТАП ГОДА – 2021» выбрали лучший инновационный проект.

9 декабря в рамках VI международной конференции для ИТ-предпринимателей и венчурных инвесторов «СТАРТАП ГОДА – 2021» эксперты выбрали лучший инновационный проект. Стартапом года стал проект из Беларуси NewGen, который представил программу для анализа ДНК кишечных бактерий для выявления рисков 43 заболеваний человека.

В финале конкурса инновационных проектов выступали стартапы из Беларуси, США, Ирландии, Польши, и Украины.

«Многие участники конкурса впервые представляли свой проект венчурным инвесторам и получили уникальный опыт, а инвесторы смогли увидеть эксклюзивные стартапы», – рассказал Алексей Шабловский, генеральный директор центра развития предпринимательства «Стартап Технологии» и основатель конференции «СТАРТАП ГОДА».

В рамках конференции своим опытом поделились представители венчурных фондов, акселераторов, частные инвесторы и эксперты по развитию технологического бизнеса.

Среди участников конференции были:

Efi Ben-Artzy, Главный специалист по развитию Immersion (Израиль, Польша);

Maciej Sadowski, Сооснователь и генеральный директор Startup Hub Poland Foundation (Польша);

Yonatan Brender, Managing General Partner at ATOORO FUND (Израиль, США);

Aliaksei Shablouski, Генеральный директор центра развития предпринимательства «Стартап Технологии» (Startup Technologies) (Беларусь, Евросоюз);

Gajo Vanka, Финансовый директор, почетный доктор Британо-американского университета (Сербия);

Aleksander Soroka, Генеральный директор Startup.Network (США);

Eugene Romanenko, Евангелист технологии блокчейн (Украина);

Darya Zhuk, Управляющий партнер COBALT Беларусь;

Yuliya Shved, Партнер LEXeFISCAL LLP (Великобритания);

Kseniya Devlekanova, руководитель группы налоговой практики Lexefiscal LLP (Великобритания);

Andrey Popov, эксперт по корпоративным инновациям и венчурному строительству (Россия);

Edgar Davtyan, CEO IT Bounty (США, Россия);

Leonid Gasan, партнер технологического акселератора Bridgio (Литва).

Как отметил победитель конкурса, основатель стартапа NewGen Юрий Некрашевич, «Конкурс «СТАРТАП ГОДА» – прекрасный повод для общения и заряда энергией всех участников процесса. Уже на этапе подготовки презентации мы смогли взглянуть на наш проект, как на цельный бизнес. На конкурсе чувствовалась атмосфера доброжелательности. Мы планируем развивать наш проект дальше и победа в конкурсе помогла нам понять, что мы двигаемся в нужном направлении».

Efi Ben-Artzy, Главный специалист по развитию Immersion:

«Я уже третий год выступаю на конференции «СТАРТАП ГОДА». В этом году я познакомился со стартапами с большим потенциалом не только из Центральной и Восточной Европы, но и из других мест Европы.

Я считаю, что конференция «СТАРТАП ГОДА» на высшем уровне продвигает регион как следующую европейскую кремниевую долину и дает возможность многим талантливым предпринимателям. Поздравляю победителя этого года NewGen и их многообещающее решение для анализа генетических рисков. С нетерпением жду следующего года!».

Gajo Vanka, Финансовый директор, почетный доктор Британо-американского университета:

«В рамках шестой ежегодной международной конференции «СТАРТАП ГОДА» проходил большой конкурс с участием девяти самых интересных стартапов Европы на ранней стадии. Предварительно отобранные стартапы представили свои бизнес-идеи экспертному совету, куда вошли известные инвесторы. Представители стартапов четко представили идею, бизнес-модель, цель проекта и план реализации. Участники смогли убедить нас, как членов жюри, в том, что рынок, для которого они предоставляют продукт, достаточно велик, чтобы окупить время и привлекаемые инвестиции. После всех презентаций мой личный выбор сократился до трех стартапов, которые привлекли мое внимание. Среди них больше всего выделялся стартап-победитель NewGen!

Я считаю, что конференция очень хорошо спланирована и организована, и я буду рад ответить на следующее приглашение компании «Стартап Технологии» и принять участие в будущих мероприятиях организации».

Kseniya Devlekanova, руководитель группы налоговой практики Lexefiscal LLP:

«СТАРТАП ГОДА» объединяет стартапы и энтузиастов предпринимательства. Каждой клеточкой своего тела вы ощущаете предпринимательскую энергию и дух. Потрясающие ощущения и впечатления!

Стартап NewGen стал победителем благодаря своей ценности для индустрии здравоохранения, инновационному характеру технологии, потенциалу своего бизнеса и поразительной команде».

О мероприятии

Конференция «СТАРТАП ГОДА» проводится центром «Стартап Технологии» с 2015 года с целью изучения и обобщения мировых трендов венчурной индустрии и развития технологического предпринимательства в стране.

Об организаторе

Центр развития предпринимательства «Стартап технологии» запустил стартап-движение в Беларуси. С 2009 года центр проводит ключевые стартап-конференции. Среди них наиболее известны «СТАРТАП ГОДА», Invest Weekend, Startup Weekend, Minsk FinTech Conference, тематические митапы, мастер-классы известных предпринимателей, воркшопы и международные битвы стартапов.