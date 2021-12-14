Житель Витебского района стал фигурантом уголовного дела после продажи чужого авто

Витебская область
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После продажи чужого автомобиля житель Витебского района стал фигурантом уголовного дела.

Так отметили в МВД, житель пригорода Витебска несколько раз навещал своего приятеля в спальном районе областного центра. Там он заприметил поврежденный огнем автомобиль Opеl Astra и решил, что с помощью авто сможет легко заработать. Он в интернете нашел объявление, где покупатель предлагал купить авто в любом состоянии.

Партнеры по сделке встретились возле машины. В ходе беседы мужчина сообщил, что это действительно его иномарка, а документов на нее у него с собой нет. Покупатель поверил на слово и отдал тому 350 рублей. После этого вызвал эвакуатор и увез на нем авто.

Спустя некоторое время пропажу заметил настоящий владелец автомобиля и сообщил в милицию. Подозреваемого и автомобиль вскоре нашли. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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продажа авто
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