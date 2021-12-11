Эксперты назвали самых активных рекламодателей

Соответствующее исследование провели британские аналитики. По их данным, гемблинговый бизнес в странах, где индустрия легализована, выступает одним из наиболее активных рекламодателей.

Согласно исследованию, букмекерские конторы, лотереи, онлайн-казино находятся в топе компаний, которые тратят большие деньги на рекламу на коммерческом радио. Аналитики не называют точные суммы, но утверждают, что за последний год из 1200 часов эфирного времени 5% принадлежит именно гемблинговой сфере. Исследование проведено в Великобритании. По мнению экспертов IPNews с обзорами на бесплатные игровые автоматы, параллель можно провести и для остальных стран, в которых легализованы азартные игры..

Социально ответственная реклама

Представители называют подобные исследования крайне важными для создания хорошей репутации индустрии. В странах, где бизнес легализован, лицензионные операторы заинтересованы придерживаться принципов ответственной игры, среди которых особое место отведено социально ответственной рекламе. В соседней Украине гемблинг легализован всего год, а операторы уже активно реализуют различные социальные и благотворительные проекты. Для примера, представители казино VBet, активно поддерживают философию ответственной игры и проводят благотворительные акции.

У Великобритании проблемой считают то, что реклама азартных игр чаще всего транслируется по радио в наиболее рейтинговое время – 8.00-9.00 утра и с 15 по 16 по будням. В той же Украине 11 легальных операторов подписали Меморандум о рекламе, который предусматривает следующие правила:

транслировать рекламу в СМИ исключительно в период с 6-00 до 23-00;

не публиковать рекламные материалы на товарах и одежде для лиц моложе 21 года;

запретить рекламу в местах, предназначенных для лиц, не достигших 21-летнего возраста;

использовать во всех рекламных материалах текст-предупреждение о рисках игровой зависимости и т.п.

Эксперты во всем мире поддерживают мнение о необходимости строгого регулирования рекламы гемблинга, ведь на должна быть двигателем торговли, а не средством манипулирования и махинаций. Параллельно важно также бороться с подпольными операторами рынка, которые не соблюдают правил ответственной игры, а значит, не защищают своих игроков.