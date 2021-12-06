В Витебске сильно покорежило «Ваз» после ДТП — фото

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В Витебске 66-летний водитель автомобиля Jeep не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с припаркованным ВАЗ-2106.

Происшествие произошло днем 5 декабря на улице Лазо. В результате аварии никто не пострадал, а вот автомобили получили значительные повреждения. «Жигули» от удара отбросило за пределы проезжей части, большая удача, что в момент аварии в этой машине никого не было, сообщает ГАИ по витебской области.

У Jeep повреждена передняя часть с водительской стороны, сработали подушки безопасности. В автомобиле «Жигули» удар произошел в водительскую дверь, в этом месте машину едва не смяло пополам.

В Витебске произошло смертельное ДТП

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