В Витебске сильно покорежило «Ваз» после ДТП — фото

В Витебске 66-летний водитель автомобиля Jeep не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с припаркованным ВАЗ-2106.

Происшествие произошло днем 5 декабря на улице Лазо. В результате аварии никто не пострадал, а вот автомобили получили значительные повреждения. «Жигули» от удара отбросило за пределы проезжей части, большая удача, что в момент аварии в этой машине никого не было, сообщает ГАИ по витебской области.

У Jeep повреждена передняя часть с водительской стороны, сработали подушки безопасности. В автомобиле «Жигули» удар произошел в водительскую дверь, в этом месте машину едва не смяло пополам.