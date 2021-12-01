У витебских активистов Владимира Кийко и Николая Качурца проходят обыски

По данным правозащитного центра «Весна», 1 декабря в Витебске проходят обыски у активистов из Витебска Владимира Кийко и Николая Качурца,

На данный момент известно об обысках у мозырского правозащитника Владимира Целепуна, а также кричевского журналиста Сергея Неровного. В Гомеле силовики пришли к журналистке Ларисе Щиряковой. После обыска ее повезли на допрос.

Очередная волна обысков проходит и в столице. Как сообщают правозащитники, с обысками пришли минимум к десятью человекам.