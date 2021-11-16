В Витебске на улице Герцена построят две многоэтажки

В Витебске на улице Герцена, 10, запланировано возведение группы жилых домов в 12 этажей. Площадка под точечную застройку выбрана на месте бывшего общежития строителей и складских сооружений, которые предстоит снести.

Под застройку выделен земельный участок площадью около 0,5 га. Там предполагается построить два двухсекционных дома коммерческого жилья. Одна многоэтажка будет выходить непосредственно на улицу Герцена, на первом этаже планируется запроектировать встроенные нежилые помещения. Вторая вырастет по соседству с торговым центром «Корона» в отдалении от городской магистрали.

Также проектом предусматривается обновление сквера, расположенного поблизости, и создание парковой зоны с обустроенной детской площадкой. Кроме того, здесь будут оборудованы парковочные места, создана разветвленная сеть проездов и выездов в соответствии с требованиями ГАИ, пишут «Витебские вести».

После завершения общественного обсуждения архитектурно-планировочной концепции объекта и последующих процедур к возведению домов предполагается приступить в 2022 году.