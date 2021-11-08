В Витебске от коронавируса умерла активистка из команды Тихановской 

В Витебске от коронавируса умерла активистка инициативной группы Светланы Тихановской и участница прошлогодних протестов Юлия Барсукова. Ей было 38 лет.

«Юле было всего 38 лет. Без мамы остались два мальчика. Мать осталась без дочери. Мы остались без храброго и отважного товарища. Все, кто ее пытал, задерживал, арестовывал, сажал на сутки, выписывал штрафы — не достойны ее ногтя. Она не собиралась поддаваться болезни, но та оказалась сильнее», — приводит vitebsk.cc слова Татьяны Северинец в facebook.

Юлия Барсукова неоднократно задерживалась еще в ходе избирательной кампании. В мае 2020 года у нее прошел обыск, Барсукова проходила подозреваемой по уголовному делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Осенью того же года ее оштрафовали за участие в несанкционированном массовом мероприятии.