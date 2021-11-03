В Полоцке 3 ноября произошло два ДТП с пешеходами

Происшествия
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Утром 3 ноября в Полоцке произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Причиной происшествий послужило пренебрежение элементарными правилами дорожного движения.

Так, 55-летний водитель «Hyundai Creta» при повороте налево не уступил дорогу 39-летней женщине на регулируемом пешеходном переходе, а 36-летний водитель «Lexus», совершил наезд на 47-летнюю женщину, которая выбежала на проезжую часть.

В результате ДТП обе пострадавшие госпитализированы.

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