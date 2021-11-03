Google заблокировала интернет-ресурсы «Нафтан» и «Бремино Групп»

Корпорация Google заблокировала ряд каналов структур режима и государственных предприятий, которые попали под санкции США.

В числе первых оказались YouTube-канал ОАО «Нафтан» и «Бремино Групп». При переходе на YouTube-канал появляется сообщение «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил YouTube».

Заблокированы также Следственный комитет, ГТФ «Неман», ГУВД Мингорисполкома, «Лакокраска», УВД Брестской области, УВД Гомельской области, «Дана Холдингс», «Белшина» и «Беларуськалий».