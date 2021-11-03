В чем преимущества технологии рулонной печати на ткани

Применение технологии рулонной печати на ткани — это новые горизонты для продвижения продукции и бренда. Такой способ нанесения на носитель имеет свои преимущества и особенности.

Что такое рулонная печать

Рулонная печать на ткани — это один из видов широкоформатной сублимационной печати. Ширина полотна при использовании этого метода не может превышать 160 см, а длина равна габаритам рулона — обычно не более 100 метров.

Для нанесения изображения или текста используется только полиэстер белого цвета. Тип переплетения нитей может быть различным: габардин, шелк, атлас, микрофибра, сетка для флага, мокрый шелк, флис, оксфорд и многие другие.

Виды печати на ткани

Наиболее популярные виды рулонной печати на ткани:

сублимация. Эта технология подразумевает преобразование вещества из твердого состояния в газообразное без присутствия промежуточных этапов. При работе с этим методом используется специальный термопресс — каландр. Этот вид печати применяется для изготовления баннеров, флагов, растяжек и другой рекламной продукции;

печать на готовых изделиях или крое. Для этого применяются футболочные принтеры различного размера. Этот вид допускает использование основы не белого цвета, так как многие модели принтеров имеют белые чернила для нанесения изображения.

Различается рулонная печать и чернилами, которые используются в принтерах:

пигментные. Эту разновидность чернил на водной основе допускается использовать на хлопке и льне. Для закрепления нанесенного на ткань изображения обязательно требуется сушка при температуре не ниже 150 градусов;

активные. Эта разновидность применяется для нанесения изображения не только на хлопок и лен, но и на шелк и вискозу. Для закрепления используется обработка паром и стирка ткани в нескольких технических жидкостях;

кислотные. Необходимы для печати по шелку, шерсти или нейлону. Также требуют использования специального оборудования для закрепления на ткани.

Особенности

Среди особенностей рулонной печати на тканях стоит отметить:

использование материала в рулонах;

наличие таких технологических этапов как глажка и усадка;

возможность печати больших тиражей;

доступная цена за один отпечаток;

высокое качество изображения;

оперативность выполнения заказов;

возможность печати даже на тонкой ткани;

огромный выбор цветов в палитре;

универсальность применения оборудования. Оно может быть перенастроено для печати на пластике, бумаге или пленке.

Зачем нужна печать на ткани

Благодаря использованию рулонной печати на ткани, можно изготовить следующие виды продукции:

флаги;

баннеры и растяжки;

афиши;

бесшовные полотна для фасадов;

элементы для световых конструкций;

униформу;

интерьерный текстиль и декор;

рекламный текстиль.

Все эта продукция может быть отпечатана любым тиражом в кратчайшие сроки.

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