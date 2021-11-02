Еще одно смерельное ДТП произошло в Витебской области

Вечером 2 ноября вблизи деревни Язвино Шумилинского района 54-летний водитель Nissan Micra совершил наезд на 35-летнего пешехода, двигавшегося по обочине в попутном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

От полученных ранений последний скончался на месте ДТП.

Госавтоиспекция напоминает о необходимости обозначать себя световозвращающими элементами в темное время суток, которые позволят быть заметным при ближнем свете фар на расстоянии 130-140 метров, а при движении с дальним светом расстояние увеличится до 400 метров.