Еще одно смерельное ДТП произошло в Витебской области

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Вечером 2 ноября вблизи деревни Язвино Шумилинского района 54-летний водитель Nissan Micra совершил наезд на 35-летнего пешехода, двигавшегося по обочине в попутном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

От полученных ранений последний скончался на месте ДТП.

Еще одно смерельное ДТП произошло в Витебской области

Госавтоиспекция напоминает о необходимости обозначать себя световозвращающими элементами в темное время суток, которые позволят быть заметным при ближнем свете фар на расстоянии 130-140 метров, а при движении с дальним светом расстояние увеличится до 400 метров.

ДТП со смертельным исходом произошли на Витебщине

Витебская область дтп новости Шумилино смерть Язвино
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