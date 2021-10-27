МТС наконец-то запустили вышки 4G в населенных пунктах Витебской области

Покрытие высокоскоростным 4G интернетом теперь доступно на территории Минской, Витебской и Могилевской областей. Для этих целей на территории регионов компанией МТС было установлено 130 новых вышек мобильной связи, поддерживающих формат LTE-800. 50 из них находятся в Минской и Витебской областях, 30 в Могилевской. Примечательно, что формат LTE-800 способен охватывать гораздо большие территории, поэтому подключить свои гаджеты к новой сети смогут даже жители удаленных регионов, где есть небольшие села.

Проект по развитию сетей 4G начался еще в 2020 году. Сперва его активно развивали только на территории Гомельской области. Инфраструктурным партнером проекта стала компания beCloud.

Чтобы проверить, поддерживает ли гаджет новый формат сети, пользователям достаточно набрать комбинацию USSD *464#. Аналогично проверяется и возможность подключения к LTE-800 и самой сим-карты. При необходимости ее можно будет заменить на соответствующую в ближайшем салоне МТС. Ответ на запрос мобильное устройство получает автоматически, поэтому ничего сложного здесь нет.

Если гаджет и сим-карта поддерживают LTE-800, то для подключения девайса в сеть необходимо сделать следующие шаги:

Открыть раздел «Настройки». Перейти в подменю «Мобильная связь». Выбрать пункт «Мобильная передача данных». Установить значение «Предпочтительный режим сети» в положение 4G.

Немного отличается процедура для владельцев гаджетов на безе iOS. Им нужно также перейти в настройки, выбрать там сотовую связь. Далее зайти в параметры данных, выбрать подменю голос и данные, где и включается режим LTE. Иногда после изменения настроек телефон необходимо перезагрузить.

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