Названы сроки проведения очередного «Славянского базара в Витебске»

14 июля в Витебск вновь съедутся чиновники и любители несвежей российской попсы, пока еще не признанной ЮНЕСКО достоянием всего человечества.

Несмотря на многочисленные скандалы прошлого года, организаторы «Славянского базара» не унывают и не краснеют. Деваться им некуда, ведь необходимо любой ценой удовлетворить политический заказ, и денег заработать.

Организаторы уверяют, что фестиваль сохранит международный статус свою атмосферу, а также обещают поразить всех масштабными концертами.

Чтобы создать «картинку» в этот раз организаторы привлекут к событию молодежь. Как именно будет использована молодежь не уточняется. Завесу тайны организаторы решили сохранить.

Сколько стран примет гостеприимный Витебск следующим летом, пока неизвестно. Не секрет, что добраться в Беларусь с каждым днем все труднее, особенно из стран Европы. Впрочем, можно купить билет на маршрутку — дешево и сердито.

Вероятно, зрителей опять ожидает засилье дешевой российской эстрады. Тексты их песен давно проверены цензурой.

Сообщается, что уже через месяц стартуют отборочные туры песенных конкурсов и станет ясно, кто представит Беларусь на сцене Летнего амфитеатра.