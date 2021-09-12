За концерт Дорофеевой на Дожинках в Шумилино власти заплатят 3500 рублей из бюджета

Власти городского поселка Шумилино решили пригласить на праздник областных дожинок заслуженную артистку Беларуси Ирину Дорофееву. В телеграм-каналах обратили внимание на то, что за часовое выступление певицы в райцентре готовы заплатить около 1400 долларов.

На портале госзакупок 10 сентября появился тендер на организацию концерта в райцентре. Объявил тендер «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Шумилинского района». Срок подачи заявок — до 13 сентября 2021 года.

Стоимость закупки — около 3500 рублей. Оплата будет производиться из средств районного бюджета.

Тендер еще не состоялся, однако Ирина Дорофеева уже в нем победила? Концерт певицы уже включен в программу праздника. Он пройдет 18 сентября с 19:00 до 20:00 часов на главной площади Шумилино.