После критики Лукашенко Минздрав отменил обязательный масочный режим в Беларуси

Беларусь
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После критики Лукашенко, Минздрав Беларуси отменил требование об обязательном масочном режиме для физических лиц в условиях COVID-19, который был введен 9 октября.

На совещании 19 октября Лукашенко потребовал не допускать никакого давления на людей в вопросах ношения защитных масок, дистанцирования и вакцинации.

Отметим, что за последние сутки в Беларуси зафиксировано 2 082 новых пациента с COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировано 582 111 человек с положительным тестом на COVID-19. Из них выздоровели 554 449 пациентов. За весь период распространения коронавируса в Беларуси умерли 4 482 человека с выявленной инфекцией. За последние сутки выполнено 42 506 тестов. Всего в стране проведено 9 294 649 тестов.

В Глубокском районе 80 случаев коронавируса, рост в 1,5 раза за неделю

 

 

 

коронавирус Лукашенко Обязательный масочный режим
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