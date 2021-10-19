Власти Беларуси могут поднять налог на игорный бизнес

Минфин Беларуси рассматривает возможность повышения базовых налоговых ставок с 2022 года.

Министерство финансов Республики подало на рассмотрение проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Республики Беларусь». Документ предполагает повышение базовых налоговых платежей для представителей игорного бизнеса на 10% в 2022 году.

Поданный законопроект предусматривает поднятие ставки налога для казино, залов игровых автоматов и букмекеров страны. На сегодняшний день операторы рынка платят 4% в казну государства. Незначительное повышение вряд ли скажется на финансовом благополучии таких игорных заведений, как СлотоКинг (с обзором Slotoking знакомьтесь на сайте «РК»).

К примеру, за каждый игровой стол казино перечисляет государству 7140 белорусских рублей. После принятия законопроекта и повышения ставки размер налогового платежа может достичь 7854 рублей или $3125.

Что касается игровых аппаратов, то нынче операторы платят 240 белорусских рублей за один автомат. После повышения ставки налоговых платежей сумма достигнет 264 белорусских рублей.

Ожидается, что возрастет ставка налога и для букмекерских компаний. Если сейчас налог на кассу БК составляет 1500 белорусских рублей, то в новом году он может достичь 1650 рублей — это более $650 в месяц.