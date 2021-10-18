На «Нафтане» решили не допускать на завод тех, кто не соблюдает масочный режим

Здоровье
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На завод «Нафтан» перестанут допускать сотрудников без масок на лице. Корпоративное издание предприятия сообщает о необходимости обязательного использования средств защиты органов дыхания в соответствии с постановлением Минздрава от 6 октября.

На предприятии действует приказ «О предотвращении распространения COVID-19 и инфекционных заболеваний», согласно которому с 15 октября сотрудники, не соблюдающие требования масочного режима, не будут допущены на территорию предприятия.

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