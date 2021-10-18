Водонапорную башню срезали и похитили в Толочинском районе

Происшествия
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Неустановленные лица повредили водонапорную башню, расположенную вблизи д. Заполье Толочинского района.

Данный факт был выявлен работниками “Энергосбыта”, после чего поступило сообщение в милицию.

Водонапорную башню срезали и похитили в Толочинском районе

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. В результате осмотра места происшествия установлено, что фрагмент башни срезан и похищен.

В настоящее время Толочинским РОВД проводится проверка. В результате действий неустановленного лица причинен имущественный ущерб УП “Витебскоблводоканал”, пишет издание natal.by.

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