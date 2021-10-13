В Бешенковичском районе пенсионерка из горящего дома спасла своего соседа

11 октября в 9-39 спасателям поступило сообщение о пожаре дома по улице Виннера в горпоселке Бешенковичи.

К месту сообщения были незамедлительно направлены подразделения Бешенковичского районного отдела по ЧС. На месте пожара спасатели были уже через считанные минуты, к этому времени наблюдалось открытое горение дома и плотное задымление вокруг.

До приезда работников МЧС соседка-пенсионерка, увидела сильный дым и оправилась к дому, и когда вошла внутрь, возле входной двери увидела хозяина, мужчину, 1967 года рождения. Он был в сознании, его руки и ноги были обожжены. Женщина помогла соседу покинуть горящий дом и вывела его на улицу, сообщили в МЧС.

После осмотра бригадой скорой медицинской помощи мужчина был госпитализирован в больницу с ожогами различной степени тяжести.

Огнем в доме, уничтожено имущество, повреждены стены, потолочное перекрытие и кровля. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.