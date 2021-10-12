Что нужно знать об котлах отопления?

Котел является основным элементом отопительной системы. С его помощью происходит нагрев теплоносителя, в роли которого может выступать вода, антифриз, пар. Далее теплоноситель отдает тепло в помещения.

В зависимости от типа используемого горючего котлы для отопления дома делятся на:

жидкотопливные (работают на дизеле или мазуте);

твердотопливные (используют уголь, пеллеты, дрова);

газовые;

электрические;

комбинированные.

Если вы собираетесь купить газовый котел в Минске, то учитывайте, что они классифицируются по принципу действия его горелки:

атмосферные (воздух для горения поступает в камеру сгорания по одним трубам с топливом);

наддувные (топливо и воздух смешиваются в камере сгорания).

При ручной регулировке работы котла для отопления дома, обратите внимание на изделия, оснащенные самой простой автоматикой. Для тех, кто прежде всего ценит удобство управления, есть модели котлов с высокофункциональной автоматикой.

Современные котлы отопления эффективно и недорого повышают температуру теплоносителя, которым чаще всего оказывается вода. Этой возможностью нельзя не воспользоваться для подогрева водопроводной воды, которая в загородном доме, коттедже, любом другом жилом помещении без централизованного горячего водоснабжения нужна не меньше, чем тепло. Отсюда разделение котлов отопления на двухконтурные, которые могут решать обе задачи, и одноконтурные, которые занимаются исключительно повышением температуры воздуха.

Особенности котлов отопления

Одноконтурные котлы отопления — это техника с одним теплообменником. Он нагревает теплоноситель, после чего отправляет его по радиаторам и трубам. Чтобы отопительная система с таким котлом могла подогревать водопроводную воду, в нее подключают выносной бойлер, который обеспечивает 40–60 литров горячей воды в час или бойлер высокой емкости, нагревающий до 200 литров воды ежечасно.

Двухконтурные котлы отопления — это оборудование с двумя контурами и теплообменниками, один из которых отвечает за горячее водоснабжение, второй — за отопление. В отличие от системы с бойлером такой котел более компактен, потребляет меньше газа, который бойлеру необходим для поддержания нагрева воды. Обычный 2-контурный котел нагревает до 15 литров воды в час, приостанавливая при этом работу отопительного контура.

Таким образом, выбор того или иного котла зависит от потребности в горячей воде и от количества людей в доме, испытывающих эту потребность. Если экономия газа важнее — остановите свой выбор на двухконтурном котле, если потребность в горячей воде слишком высока или, наоборот, в ней отсутствует необходимость, ваш выбор — одноконтурный котел.