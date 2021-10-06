В Полоцке задержан педофил, который подозревается в растлении 8-летней девочки

Происшествия
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59-летний житель Полоцка задержан по подозрению в растлении 8-летней девочки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Силовики пытаются найти других возможных его жертв.

По имеющимся у правоохранителей сведениям, полочанин около трех лет назад совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, которому на тот момент было 8 лет.

Позже девочка рассказала специалистам, что была изнасилована отцом своего отчима. Как установила милиция, это произошло, когда ребенок со своей семьей был в гостях у жителя Полоцка. Ввиду своего малолетнего возраста и неполноты осознания происходящего, девочка о случившемся родителям не сообщила.

В то же время житель Полоцка, осознавая свою безнаказанность, продолжил совершать насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней на систематической основе, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.

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педофил Полоцк
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