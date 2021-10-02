Вышла книга-путеводитель по дореволюционному Витебску

Известный витебский краевед Аркадий Подлипский издал целый путеводитель по дореволюционному Витебску — из печати вышла книга «Настоящие прогулки со старой картой».

В 1904 году Витебский губернский статистический комитет выпустил «План (карту) города Витебска», на котором отмечены более 130 наиболее важных объектов губернского города. В 2012 году он послужил поводом для издания книги «Прогулки со старой картой», состоящей из нескольких очерков. Но в них было рассказано только о незначительной части объектов, которые были обозначены на плане (карте), пишет издание «ННВ».

Поэтому краевед Аркадий Подлипский решил вернуться к этой теме и рассказать обо всем, что нанесено на это уже редчайшее издание.

— Этой книгой я проведу настоящую прогулку по Витебску начала ХХ века, рассказав обо всех объектах, нанесенных на план (карту), — пишет автор в предисловии. — Причем, я не ставил своей целью это сделать именно в виде очерков. Ведь прогулки — это, по сути дела, экскурсии. А во время экскурсий о том или ином объекте рассказывается, как правило, кратко и самое главное. Это же не лекция и не беседа. Экскурсии, на мой взгляд, представляют собой особый жанр повествования.

Том вышел объемным, книга состоит из более чем 220 страниц формата А4 и содержит около 200 иллюстраций. Это издание, без сомнения, вызовет интерес у читателей. Ведь это настоящая энциклопедия, рассказывающая о нашем городе начала прошлого столетия. Тираж недавно отпечатанной книги «Настоящие прогулки со старой картой» всего 150 экземпляров.