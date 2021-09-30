В Витебске оставленная на плите пища стала причиной пожара

28 сентября в Витебске по улице Школьной загорелась квартира. 23-54 спасателям поступило сообщение о загорании в квартире по улице Школьной в городе Витебске.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 23-54. Когда спасатели прибыли к месту происшествия входная дверь была закрыта изнутри, а на стук и просьбы открыть никто не реагировал. Вскрыв дверь квартиры, в жилой комнате на диване спасатели обнаружили мужчину, визуально он был сильно пьян, и покинуть опасную зону самостоятельно не мог. Спасатели вывели мужчину на свежий воздух, позже его осмотрели медики и госпитализировали в больницу с диагнозом отравлением угарным газом.

Как стало известно из обстоятельств проверки, квартира принадлежит женщине, 1958 года рождения, которая на момент возникновения пожара дома отсутствовала. Из квартиры, где на кухне горела оставленная без присмотра пища на плите, работники МЧС спасли сына хозяйки жилища, 1986 года рождения. По данному факту проводится проверка.