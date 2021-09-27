Трое 21-летних жителе Витебщины поставляли из России крупные партии наркотиков

наркотики порошок Главное
Опубликовано

Задержаны трое 21-летних жителей Витебщины, которые организовали поставку в Беларусь крупных партий психотропов. Сотрудники наркоконтроля изъяли у них около 2 килограмм альфа-PVP.

Молодые люди успели разложить по тайникам четыре свертка (каждый по 500 г.) с запрещенным веществом. Также один из парней хранил в куртке небольшое количество альфа-PVP. С его слов, для личного употребления.

Уже через несколько дней на месте, где хранилась одна из оптовых партий наркотика, были задержаны еще два дилера из Минской области в возрасте 22 и 27 лет. Они должны были забрать партии психотропов для последующей реализации, сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси.

В отношении молодых людей возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.

Врач из Витебской области обвиняется в незаконном обороте наркотиков

наркодилер сбыт наркотиков
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)