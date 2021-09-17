Назначен новый начальник управления Следственного комитета по Витебской области

Витебская область
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Начальником управления Следственного комитета по Витебской области назначен  полковник юстиции Александр Гуцко. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В тоже время генерал-майор юстиции Павел Игнатов, ранее руководивший данным управлением, освобожден от должности и уволен со службы в Следственном комитете в запас с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

Ранее Александр Гуцко был заместителем начальника УСК по Гомельской области.

Александр Лукашенко сменил руководство следственного комитета в Витебске

Александр Гуцко Лукашенко начальник управления Следственного комитета Павел Игнатов
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