По просьбе Фонда Алексея Талая в Беларусь прибыли на оздоровление 150 детей из Домбаса

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Александр Лукашенко подписал распоряжение об организации отдыха для детей из Донецкой Народной Республики в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок».

Всего на оздоровление приехало 150 детей, большинство прибывших детей — воспитанники детских домов Донецка Просьба предоставить детям такую возможность поступила от благотворительных организаций. Инициатором благотворительной акции выступил известный паралимпиец из Орши, рекордсмен мира и Европы по плаванию, общественный деятель Алексей Талай.

По просьбе Фонда Алексея Талая в Беларусь прибыли на оздоровление 150 детей из Домбаса
Фото: zviazda.by

«Мы очень рады приветствовать здесь детей из Донецкой области. Этой весной мне довелось там побывать. Я в полной мере проникся теми трудностями и проблемами, с которыми сталкиваются там взрослые, дети, молодежь. Я посетил в Донецке детский дом, и мое сердце встрепенулось: я пообещал себе что-нибудь сделать для этих детей», — отметил Алексей Талай.

Для ребят помимо отдыха и оздоровления будет организован учебный процесс и экскурсионно-культурные мероприятия по знаковым местам Беларуси, передает БелТА.

По данным мониторинговой миссии ООН, за время войны на Донбассе погибли 147 детей, ранены 363 ребенка.

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