Популярный певец Рамиль Алимов полон творческих сил и скоро порадует своих поклонников

Певец Рамиль Алимов (RAMIL’) – автор хита «Сияй», набравшего 100 миллионов просмотров на YouTube. Треки певца очень популярны в «Тик-Токе». Он является восходящей звездой во всех основных цифровых платформах, а его песни, пожалуй, слышал по радио каждый. Кумир молодежи рассказал изданию vkurier.by о некоторых перипетиях своей жизни и творческих планах.

Рамиль сообщил, что популярная композиция «Сияй» была написала в период острого кризиса. Песня звучит довольно оптимистично, однако в момент ее написания певец находился в глубокой эмоциональной и финансовой яме. Удивительно, но композиция совсем не о любви. Но о чем же она? Рамиль говорит, что каждый должен расшифровать это послание сам, опираясь на свой жизненный опыт и пережитые эмоции.

Непростое прошлое

Певцу Рамилью немногим больше 20 лет, а он уже успел испытать множество эмоциональных переживаний, пройти через ряд трудностей. Когда Рамилю было всего 8 месяцев его родители разошлись. В подростковом возрасте жил у бабушки. После смерти женщины обострились конфликты с родственниками. Одна из крупных сор с тетей привела Рамиля на улицу, где он пытался выжить.

По словам артиста, еще в подростковом возрасте ему предрекали тюрьму. Он не отличался особой покладистостью. Однажды, когда он вынужден был выживать, парень вынужден был присваивать чужое имущество, например, мог не вернуть найденный на дороге телефон.

Жизнь научила Рамиля многому. Сейчас он от души помогает многим людям.

Начало карьеры

Начало карьеры Рамиля Алимова было вдохновлено примером певца Егора Крида.

Невероятная любовь к музыке и широкие взгляды на различные аспекты жизни людей в обществе привели его на непростую дорогу «народного певца», который поет о том, о чем думают миллионы.

Парню очень хотелось оказаться в центре внимания, чтобы поделиться эмоциями и переживаниями, которые знакомы молодежи. Резонанс чувств, эмоций, наблюдений за социальной реальностью помогали ему подниматься в верх по лестнице творческого успеха, двигаться вперед.

Его желание достучаться до сердец своих поклонников было настолько сильным, что в его успех поверили профессионалы индустрии. Рамилю Алимову очень помог продюсер Ханза. Он помог избежать многих проблем. RAMIL’ искренне признает вклад его коллег и партнеров в его профессиональный и карьерный рост: «Я же ничего не умею, кроме музыки», — отметил певец. Он признателен всем, кто каким-то образом поддерживает его творчество.

Что мотивирует певца

Все что он делает — ради других людей ради поклонников.

В период пандемии Covid-19 ему пришлось нелегко, ведь многие концерты были отменены. Рамиль был лишен возможности общаться со своими слушателями и поклонниками. Он надеется, что это все скоро закончится и люди перестанут сторониться друг друга из опасения заболеть.

Рамиль Алимов отмечает, что его музыка льется из души прямо в сердца «его людей». Рамиль все песни писал при подходящем настроении. Не делает это через силу. Рамиль убежден, что творчество исходит только из души.

Поклонники ожидают, что в ближайшее время RAMIL’ порадует их новыми удивительно душевными и лирическими треками. По можно скачать музыку Мираж и настадиться другими хитами исполнителя.