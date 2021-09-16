Елизавата Кобелева из Витебска завоевала золотую медаль на Всемирных школьных играх в Белграде

Елизавате Кобелевой из Витебска не было равных на Всемирных школьных играх в Белграде. Белоруска уверенно завоевала золотую медаль на своей коронной дистанции 100 метров с барьерами. Елизавата Кобелева праздновала победу с результатом 15,2 секунды.

В общей сложности в масштабном турнире принимают участие две с половиной тысячи юных атлетов 13-15 лет из 43 стран, которые разыгрывают награды в 14 видах спорта.