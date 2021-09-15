Настоящий американский автопилот установили на трактор «Беларус» в Глубоком

Сельское хозяйство
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Новую технологию навигационного автоуправления трактором осваивают в Глубокском государственном профессиональном лицее. Это стало возможным благодаря совместной заинтересованности руководства Глубокского райисполкома, госпрофлицея и компании «Технологии земледелия», которая является официальным дилером американской компании Trimble.

Недавно в учреждении образования был открыт Центр точного земледелия, на базе которого учащиеся лицея будут обучаться работе с этой технологией. 7 сентября в лицей приехали специалисты компании «Технологии земледелия», которые вместе с учащимися занимались установкой электрической системы автовождения на трактор Белорус-2023, пишет «Веснік Глыбоччыны».

А уже 8 сентября состоялись полевые испытания оборудования.

Фото и видео «Веснік Глыбоччыны»

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