Настоящий американский автопилот установили на трактор «Беларус» в Глубоком

Новую технологию навигационного автоуправления трактором осваивают в Глубокском государственном профессиональном лицее. Это стало возможным благодаря совместной заинтересованности руководства Глубокского райисполкома, госпрофлицея и компании «Технологии земледелия», которая является официальным дилером американской компании Trimble.

Недавно в учреждении образования был открыт Центр точного земледелия, на базе которого учащиеся лицея будут обучаться работе с этой технологией. 7 сентября в лицей приехали специалисты компании «Технологии земледелия», которые вместе с учащимися занимались установкой электрической системы автовождения на трактор Белорус-2023, пишет «Веснік Глыбоччыны».

А уже 8 сентября состоялись полевые испытания оборудования.

Фото и видео «Веснік Глыбоччыны»