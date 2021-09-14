В Витебской области подешевели продукты питания — официальная статистика

В августе 2021 года Главное статистическое управление Витебской области отрапортовало о снижении цен на продукты питания в Витебской области.

По информации статистического ведомства, в августе текущего года цены на продовольственные товары составляли 99,9 от цен предыдущего месяца, июля. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены увеличились более чем на 9%.

Таким образом, по данным официальной статистики продукты уверенно дорожат. Временное снижение цен на продукты в августе на 0,1% связано с сезонностью — периодом сбора урожая.