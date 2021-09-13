В Витебской области сбили еще одного велосипедиста, он в реанимации

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12 сентября в Орше 32-летний водитель на автомобиле Nissan совершил наезд на велосипедиста. Пострадавший велосипедист был доставлен в больницу, он находится в реанимации.

ДТП произошло около 9:00 недалеко от дома №5 по улице Короткевича, где при попытке совершения обгона водитель «Ниссана» совершил наезд на велосипедиста.

По факту ДТП проводится проверка, об этом сообщили в ГАИ Витебска.

Отметим, что это за прошедшую неделю это уже третий случай наезда на велосипедистов в Витебской области. Так, 10 сентября в Оршанском районе погиб 54-летний велосипедист. 8 сентября погиб 71-летний велосипедист в Лепельском районе.

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