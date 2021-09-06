Нетрезвый житель Полоцка ночью угнал эвакуатор и попал на нем в ДТП

Житель Полоцка в ночное время угнал автомобиль-эвакуатор и совершил на нем ДТП. В отношении ранее судимого молодого человека возбуждено уголовное дело, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла на одной из улиц Полоцка 5 сентября в районе 01.00. Виновник ДТП пытался договориться с пострадавшим, однако, поняв, что договориться, не получится, оставил место происшествия.

Через непродолжительное время он был задержан в одном из полоцких общежитий. Также сотрудники милиции установили, что транспортное средство действительно было угнано. Дознанием установлено, что мужчина возвращался домой после застолья. По дороге ему на глаза попался припаркованный эвакуатор. На нем он и решил добраться до дома. По дороге не справился с управлением и попал в аварию.