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В Полоцком районе 26-летняя девушка пошла в соседнюю деревню и заблудилась, позже она нашлась

Происшествия
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26-летняя девушка пошла в соседнюю деревню и заблудилась. Сообщение о том, что в лесном массиве вблизи деревни Лукавцы Полоцкого района заблудился человек поступило в службу спасения 4 сентября в 1-16.

К месту сообщения незамедлительно было направлено ближайшее подразделение пожарного аварийно-спасательного поста №13 Россонского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

По словам командира отделения Дмитрия Тращенко, с потерявшейся девушкой спасатели поддерживали связь по телефону. Однако мобильная связь местами пропадала, что немножко усложняло поиски.

 — Мы с водителем Александром Железновым проехали по лесной дороге и остановились. В это время я дозвонился до потерявшейся, мы включили сигнально говорящее устройство цистерны, и девушка сразу сказала, что слышит нас. Я с фонариком пошел в лес и начал звать ее, она отзывалась на мой голос. Через пару минут я увидел ее и сразу уточнил, нужна ли ей помощь медиков. Она ответила, что чувствует себя хорошо, – рассказал командира отделения.

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