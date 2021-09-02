Почему детям полезно заниматься футболом?

Олимпийские медали, как известно, завоевывают чемпионы. Однако, прежде чем стать чемпионом, нужной пройти хорошую школу футбола. Именно в детских спортивных школах начинают свой путь будущие чемпионы.

Государственный телеканал СТВ заявляет, что «развитию детского спорта в Беларуси уделяют большое внимание«. Значит, стоит ожидать скорых побед на чемпионатах Европы и мира? Оставим это на совести чтецов лозунгов из СТВ. И оставим пустые надежды. Однако, безусловно, здоровье детей и их физическое развитие нуждаются во внимании общества. Занятия под руководством профессиональных тренеров серьезно мотивируют ребят на дальнейшие успехи как в спорте, так и в учебе.

В Витебске совсем недавно открылась академия футбола. В специализированной секции готовят будущих профессиональных футболистов, которые вольются в ФК «Витебск». График тренировок очень плотный. Занимаются футболом ребята после обеда. Здесь есть все условия для занятий спортом. Ребята из других городов

Здесь есть общежитие, для учащихся из других городов. Воспитанников школы не только обучают. Их также кормят и обеспечивают инвентарем.

Подобных школ немного. Пожалуй, выделить можно школу «Максимус» в Минске, где исповедуют современный подход к спортивной подготовке и развитию детей. Здесь уделяют внимание технико-тактическому развитию. При этом учитывается индивидуальное физическое развитие ребенка. Известная футбольная школа в Минске проводит тренировки по специальному плану. Разработка плана осуществляется тренерским штабом. При этом учитываются современные практические методики, применяемые в зарубежных и беларуских футбольных клубах.

Занятия ребенка любимым футболом способствует его психоэмоциональному и физическому развитию. Ребенок, занимающийся спортом, становится более внимательным, собранным, учится быстро принимать решения в ситуации неопределенности. Дети учатся взаимодействовать в команде и находят настоящих друзей.