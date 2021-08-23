Как выбрать твердотопливный котел для дома

Твердотопливные котлы – это современная замена старым печкам. С каждым годом появляются новые модели, которые более усовершенствованы и позволяют облегчить наш быт. Такое оборудование чаще всего устанавливаются в дома, в которых отсутствует центральное отопление. Его можно использовать в качестве основного или дополнительного источника тепла.

На что обратить внимание при выборе котла?

Толщина теплообменника и качество материала. Все представленные модели изготовлены из прочного и надежного материала: чугуна и стали. Толщина теплообменника в некоторых моделях достигает 8 мм. Топливо. Большая часть приборов универсальна и способна работать на любом отопительном сырье. Но эти нюансы следует уточнить перед покупкой. Он может работать на дровах, а у вас может не оказаться места для их хранения. Тогда можно выбрать теплогенератор, работающий на других горючих материалах, которые наиболее вам подходят. Мощность. Перед покупкой нужно просчитать площадь отапливаемого помещения, чтобы тепла от котла хватало для обогрева. Зависимость от электричества. В некоторых моделях установлен вентилятор наддува и есть встроенная автоматика, для которых необходимо подключение к сети электроэнергии. Объем загрузочного блока под топливо. Размер топки должен быть оптимальным, чтобы дрова или другое топливо могли поместиться в котел. Камера должна вмещать достаточное количество сырья, которое не будет слишком быстро прогорать, а наоборот сохранять и поддерживать тепло долгое время. Тип загрузки может быть сверху или боковым, значительно удобнее — верхняя (в нее помещается больше сырья). У хорошего прибора время сгорания при полной загрузке составляет до 10 часов.

Перед покупкой нужно учитывать и другие моменты:

Хорошая тяга в дымоходе. Если приток воздуха слабый, стоит отдать предпочтение моделям со встроенным вентилятором (турбиной);

Место установки. В некоторых случаях для монтажа теплогенератора требуется отдельное помещение (котельная). Стоит продумать, где будет установлен ваш будущий котел.

безопасность использования. Выбирайте качественный товар у проверенных поставщиков и производителей.

К выбору нужно отнестись ответственно, учесть все важные моменты, тогда твердотопливный котел прослужит вам на протяжение долгого времени.

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