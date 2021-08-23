Как выбрать твердотопливный котел для дома

Твердотопливные котлы – это современная замена старым печкам. С каждым годом появляются новые модели, которые более усовершенствованы и позволяют облегчить наш быт. Такое оборудование чаще всего устанавливаются в дома, в которых отсутствует центральное отопление. Его можно использовать в качестве основного или дополнительного источника тепла.
На что обратить внимание при выборе котла?
- Толщина теплообменника и качество материала. Все представленные модели изготовлены из прочного и надежного материала: чугуна и стали. Толщина теплообменника в некоторых моделях достигает 8 мм.
- Топливо. Большая часть приборов универсальна и способна работать на любом отопительном сырье. Но эти нюансы следует уточнить перед покупкой. Он может работать на дровах, а у вас может не оказаться места для их хранения. Тогда можно выбрать теплогенератор, работающий на других горючих материалах, которые наиболее вам подходят.
- Мощность. Перед покупкой нужно просчитать площадь отапливаемого помещения, чтобы тепла от котла хватало для обогрева.
- Зависимость от электричества. В некоторых моделях установлен вентилятор наддува и есть встроенная автоматика, для которых необходимо подключение к сети электроэнергии.
- Объем загрузочного блока под топливо. Размер топки должен быть оптимальным, чтобы дрова или другое топливо могли поместиться в котел. Камера должна вмещать достаточное количество сырья, которое не будет слишком быстро прогорать, а наоборот сохранять и поддерживать тепло долгое время. Тип загрузки может быть сверху или боковым, значительно удобнее — верхняя (в нее помещается больше сырья). У хорошего прибора время сгорания при полной загрузке составляет до 10 часов.
Перед покупкой нужно учитывать и другие моменты:
- Хорошая тяга в дымоходе. Если приток воздуха слабый, стоит отдать предпочтение моделям со встроенным вентилятором (турбиной);
- Место установки. В некоторых случаях для монтажа теплогенератора требуется отдельное помещение (котельная). Стоит продумать, где будет установлен ваш будущий котел.
- безопасность использования. Выбирайте качественный товар у проверенных поставщиков и производителей.
К выбору нужно отнестись ответственно, учесть все важные моменты, тогда твердотопливный котел прослужит вам на протяжение долгого времени.
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