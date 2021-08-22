В Полоцком районе был найден пенсионер, заблудившийся в лесу

К месту сообщения незамедлительно были направлены подразделения МЧС. Потерявшийся мужчина, 1937 года рождения, держал связь со спасателями по мобильной сети.

– Когда мы оказались на месте нас встретил знакомый потерявшегося мужчины, – рассказывает командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1 Полоцкого горрайотдела по ЧС Алексей Витко. – На поиски дедушки мы отправились вместе с моими коллегами старшим пожарным Яном Махаевым, пожарным Бирюковым Артемом и пожарным Цвечковским Артемом. Друг потерявшегося указал нам направление движения грибника, после чего мы включили звуковой сигнал и набрали потерявшегося. Вместе с этим потерявшийся нас не слышал. Мы сказали ему кричать, на сколько хватит сил. Услышав первые отголоски, мы пошли на его голос и с каждым разом звук был все громче и громче. Через некоторое время мы вышли на мужчину. Визуально он выглядел благополучно и в медицинской помощи не нуждался.