В Полоцком районе был найден пенсионер, заблудившийся в лесу

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Вчера в службу спасения Полоцкого района поступило сообщение о том, что в лесном массиве вблизи д.Бецкое Полоцкого района мужчина заблудился.

К месту сообщения незамедлительно были направлены подразделения МЧС. Потерявшийся мужчина, 1937 года рождения, держал связь со спасателями по мобильной сети.

– Когда мы оказались на месте нас встретил знакомый потерявшегося мужчины, – рассказывает командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1 Полоцкого горрайотдела по ЧС Алексей Витко. – На поиски дедушки мы отправились вместе с моими коллегами старшим пожарным Яном Махаевым, пожарным Бирюковым Артемом и пожарным Цвечковским Артемом. Друг потерявшегося указал нам направление движения грибника, после чего мы включили звуковой сигнал и набрали потерявшегося. Вместе с этим потерявшийся нас не слышал. Мы сказали ему кричать, на сколько хватит сил. Услышав первые отголоски, мы пошли на его голос и с каждым разом звук был все громче и громче. Через некоторое время мы вышли на мужчину. Визуально он выглядел благополучно и в медицинской помощи не нуждался.

В Полоцком районе работники МЧС нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку

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