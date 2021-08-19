В Полоцком районе работники МЧС нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку

Вчера в службу спасения Полоцкого района позвонил муж потерявшейся женщины, и сообщил, что в лесу вблизи деревни Емельяники потерялась его жена, 1945 года рождения, связь с ней поддерживается по мобильному телефону.

К месту незамедлительно выехали спасатели.

— Когда мы подъехали, нас встретил муж потерявшейся, показал в какую сторону она ушла, — рассказывает командир отделения пожарной аварийно-спасательной части №1 Кирилл Дюжев. — Я со своими коллегами, старшим пожарным Яном Махаевым и пожарным Артемом Цвечковским, пошли на встречу женщине, включая звуковой сигнал. Также периодически мы с ней созванивались и выясняли, слышит ли она нас, чтобы правильно определиться с направлением поиска. Обследовав все болотистые места, канавы, мы вышли к женщине. Чувствовала она себя хорошо, в медицинской помощи не нуждала